Toyota заинтриговала новым большим внедорожником 26.07.2026, 16:34

Фото: Toyota

Автомобиль получил выбор режима движения и блокировку заднего дифференциала.

Toyota расширила линейку внедорожных моделей Trailhunter, представив новую версию полноразмерного внедорожника Sequoia. После Tacoma, 4Runner и Tundra пакет заводских доработок теперь доступен и для самой крупной модели марки, ориентированной на путешествия вдали от асфальта, пишет Motor1.

Фото: Toyota

Новая 2027 Toyota Sequoia Trailhunter получила модернизированную подвеску с амортизаторами Old Man Emu, 18-дюймовые бронзовые колесные диски, дополнительную защиту днища и буксировочные проушины. Автомобиль также оснащается системой выбора режимов движения и блокировкой заднего дифференциала.

Однако авторы обзора считают, что не все решения оказались удачными. Главным недостатком они называют шины Michelin LTX Trail. «Это всесезонные покрышки, а не полноценные внедорожные шины», — пишут авторы, отмечая, что для серьезного бездорожья владельцам, скорее всего, придется заменить их сразу после покупки.

Фото: Toyota

При этом в остальном пакет модернизации получил высокую оценку. По мнению обозревателей, предложенные изменения создают хорошую базу для дальнейшей подготовки автомобиля к тяжелым условиям эксплуатации.

Пока пакет Trailhunter доступен только для комплектации SR5, однако эксперты не исключают появления полноценной отдельной версии модели. «Не удивляйтесь, если настоящая Sequoia Trailhunter появится через несколько лет», — убеждены авторы.

Фото: Toyota

Стоимость модели производитель пока не раскрывает, однако решение предложить внедорожный пакет для базовой комплектации SR5 может сделать новинку более привлекательной для любителей экспедиционного туризма.

Фото: Toyota

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