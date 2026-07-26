Wildberries удалил раздел «Все для СВО» 2 26.07.2026, 16:41

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Однако продолжил продавать военные товары.

После серии атак украинских беспилотников на склады Wildberries маркетплейс удалил тег «Все для СВО», по которому ранее находились более 200 тысяч товаров. Теперь при попытке ввести такой запрос в поиск на сайте или в приложении появляется сообщение: «Не нашлось подходящих товаров», пишет The Moscow Times.

При этом сама продукция военного назначения осталась на маркетплейсе. Бронежилеты и защитные шлемы по-прежнему доступны в разделе «Спорт», FPV-дроны и комплектующие — в категории «ТВ, аудио, фото, видео техника», а по другим поисковым запросам — например, «СВО товары» или «Комплект для СВО» — можно найти военные аптечки, рации, рюкзаки, шевроны и флаги.

С 18 июля ВСУ атаковали как минимум десять логистических центров Wildberries, включая склады в Электростали, Котовске, Коледино, Краснодаре, Невинномысске, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и оккупированном Симферополе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эти объекты использовались «в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением». Основательница Wildberries Татьяна Ким называла удары по складам компании «актом международного терроризма», аналогичную оценку дал Следственный комитет.

При этом, как отмечает Der Spiegel, подобная тактика уже давно применяется самой Россией. Минобороны РФ регулярно наносит удары по сортировочным центрам украинских компаний «Укрпочта» и «Новая почта», объясняя это тем, что через них ВСУ получают компоненты вооружений и другое снабжение.

Z-каналы также называли украинские атаки на склады Wildberries «логичным медийным ответом» на аналогичные действия России в отношении отделений «Новой почты».

По подсчетам «Коммерсанта», только за неделю под удары ВСУ попало 10% логистических мощностей Wildberries. В компании признавали, что всем поврежденным объектам потребуется полное восстановление, а участники рынка оценивали стоимость строительства аналогичных складских площадей без учета оборудования в 35,5 млрд рублей.

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