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В Петербурге из-за визита Путина отключили мобильный интернет

  • 26.07.2026, 17:37
В Петербурге из-за визита Путина отключили мобильный интернет

Страх налицо.

В Санкт-Петербурге после приезда президента России Владимира Путина на День военно-морского флота отключили мобильный интернет. По данным Downdetector, число жалоб на отсутствие доступа к Сети стало расти с 13:00 по Минску. Жители сообщают о невозможности открыть сайты и приложения вне «белого списка» разрешенных властями. Число обращений приближается к 1000, заметил The Moscow Times.

При этом никаких предупреждений об атаке беспилотников на город в воскресенье не было. С 08:00 до 11:00 по Минску власти также перекрывали движение по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади.

Путин традиционно посетил Адмиралтейство, где его встретили почетный караул, министр обороны Андрей Белоусов и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Кроме того, президент пообщался с главнокомандующим ВМФ адмиралом Александром Моисеевым. В этом году российскому военному флоту исполнилось 330 лет.

При этом корреспондент «Бумаги» передает, что атмосфера в центре города не слишком праздничная: моряки ходят по Дворцовой площади и жалуются, что на улице мало людей. Военно-морской парад и салют в этом году вновь отменили по соображениям безопасности из-за угрозы атак украинских беспилотников. Аналогичное решение власти приняли год назад — впервые после возрождения парада в 2017 году по указу Путина.

В нынешнюю программу Дня ВМФ в Петербурге вошли только культурные и памятные мероприятия, включая возложение цветов к памятникам Петру I и адмиралу Федору Ушакову, а также открытие бюста адмиралу Павлу Нахимову.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин в Петербурге посмотрит учения ВМФ, заслушает доклады военных и посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

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