«Украина приступила к первой фазе «контрнаступления» на Крым»2
- 26.07.2026, 18:20
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ВСУ отрезают полуостров от снабжения РФ.
Удары Сил обороны Украины по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре в оккупированном Крыму и на маршрутах к нему можно рассматривать как первую фазу деоккупации украинского полуострова. Такое мнение в интервью «24 каналу» высказал ветеран российско-украинской войны, майор Алексей Гетьман.
По словам эксперта, нынешний подход к деоккупации Крыма обсуждался еще ранее и предусматривает создание условий, при которых российская группировка на полуострове постепенно утратит возможность вести боевые действия из-за разрушения логистики.
«Хотя наземную операцию все равно придется проводить», — сказал Гетьман.
В то же время он подчеркнул, что ключевым элементом такого сценария является фактическая блокада оккупированного полуострова. По его словам, в случае разрушения логистических маршрутов российские войска окажутся перед ограниченным выбором.
«У россиян остается три пути. Либо бежать через пока еще существующий Керченский мост, либо сдаться в плен, либо просто погибнуть, потому что другого выхода, когда нечем воевать, у них нет», — заявил он.
Комментируя слова командующего СБС Роберта Бровди о деоккупации Крыма без классического штурма, Гетьман поддержал такую оценку и отметил, что именно так и выглядит современное контрнаступление.
«Да, это и есть деоккупация Крыма. Это и есть контрнаступление. Просто выглядит оно не так, как нам хотелось бы», — сказал военный эксперт.
По его мнению, нынешняя кампания является примером асимметричных действий, а ее начальный этап уже продолжается.
«Это и есть контрнаступление, которое выглядит именно так, по крайней мере, его первая фаза выглядит именно таким образом», — подытожил Гетьман.