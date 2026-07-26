«Украина приступила к первой фазе «контрнаступления» на Крым» 2 26.07.2026, 18:20

1,956

ВСУ отрезают полуостров от снабжения РФ.

Удары Сил обороны Украины по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре в оккупированном Крыму и на маршрутах к нему можно рассматривать как первую фазу деоккупации украинского полуострова. Такое мнение в интервью «24 каналу» высказал ветеран российско-украинской войны, майор Алексей Гетьман.

По словам эксперта, нынешний подход к деоккупации Крыма обсуждался еще ранее и предусматривает создание условий, при которых российская группировка на полуострове постепенно утратит возможность вести боевые действия из-за разрушения логистики.

«Хотя наземную операцию все равно придется проводить», — сказал Гетьман.

В то же время он подчеркнул, что ключевым элементом такого сценария является фактическая блокада оккупированного полуострова. По его словам, в случае разрушения логистических маршрутов российские войска окажутся перед ограниченным выбором.

«У россиян остается три пути. Либо бежать через пока еще существующий Керченский мост, либо сдаться в плен, либо просто погибнуть, потому что другого выхода, когда нечем воевать, у них нет», — заявил он.

Комментируя слова командующего СБС Роберта Бровди о деоккупации Крыма без классического штурма, Гетьман поддержал такую оценку и отметил, что именно так и выглядит современное контрнаступление.

«Да, это и есть деоккупация Крыма. Это и есть контрнаступление. Просто выглядит оно не так, как нам хотелось бы», — сказал военный эксперт.

По его мнению, нынешняя кампания является примером асимметричных действий, а ее начальный этап уже продолжается.

«Это и есть контрнаступление, которое выглядит именно так, по крайней мере, его первая фаза выглядит именно таким образом», — подытожил Гетьман.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com