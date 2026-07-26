СВР Украины: Три страны пошли на демарш против Кремля 26.07.2026, 18:59

Их считали партнерами РФ.

Россия продолжает сталкиваться с ухудшением отношений даже с государствами, которые ранее считались ее партнерами. За последние десять дней сразу три страны — Индия, Азербайджан и Ботсвана — выразили Москве официальное недовольство по разным поводам.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, Индия направила дипломатический протест после удара по сухогрузу MV Golden Leo в районе Одессы. В результате атаки погибли четверо граждан Индии. В Нью-Дели выразили недовольство действиями российской стороны, подчеркнув, что инцидент способен негативно сказаться на отношениях между двумя странами, которые традиционно поддерживали тесное политическое и экономическое сотрудничество.

В украинской разведке считают, что подобные события сокращают дипломатические возможности Москвы в рамках провозглашенного Кремлем «разворота на Восток».

Еще один демарш последовал со стороны Азербайджана. Баку потребовал провести расследование атаки на объект государственной нефтяной компании SOCAR в Николаевской области. Кроме того, азербайджанские власти заявили о готовности полностью заменить российские энергоресурсы на европейском рынке нефти и газа.

В СВР отмечают, что такая позиция свидетельствует об ослаблении статуса России как надежного энергетического партнера и дальнейшем снижении ее влияния на европейском рынке.

Третий дипломатический сигнал, как сообщили в разведке, поступил из Африки. Власти Ботсваны осудили участившиеся случаи обманной вербовки граждан страны для участия в войне против Украины на стороне России.

По оценке СВР, это заявление стало не только очередным обвинением Москвы в нарушении норм международного права, но и указывает на нехватку личного состава в российских оккупационных войсках.

В украинской разведке подчеркнули, что агрессивная политика Кремля все сильнее осложняет отношения России с зарубежными государствами. По мнению ведомства, все больше стран предпочитают дистанцироваться от Москвы, считая дальнейшее сотрудничество с ней политически и репутационно токсичным.

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