The Washington Post: Шокирующие для Трампа цифры 26.07.2026, 19:31

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В США фиксируют падение энтузиазма «ядерного» электората республиканцев.

За несколько месяцев до промежуточных выборов в Конгресс США республиканцы сталкиваются с растущей проблемой — часть их традиционных сторонников теряет мотивацию участвовать в голосовании. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на результаты опросов и фокус-групп.

Исследование, проведенное организацией Americans for Prosperity Action (AFP Action), основанной миллиардером Чарльзом Кохом, показало, что снижение энтузиазма наблюдается даже среди наиболее преданных избирателей Республиканской партии — тех, кто участвовал во всех последних праймериз и всеобщих выборах.

По словам исполнительного директора AFP Action Натана Насименто, около 20% надежных сторонников республиканцев могут отказаться голосовать за партию на выборах в ноябре.

Как отмечает издание, проблема усугубляется тем, что часть электората Дональда Трампа традиционно пропускает промежуточные выборы, приходя на участки лишь во время президентских кампаний.

Опросы и встречи с избирателями в Айове, Огайо, Северной Каролине, Монтане, Нью-Гемпшире и Мичигане показали, что многие республиканцы либо готовы остаться дома в день голосования, либо даже рассматривают возможность поддержать кандидатов от Демократической партии. Главными причинами недовольства они называют инфляцию и состояние экономики.

«Это большая часть. Это страшное число», — заявил Насименто, комментируя долю потенциально потерянных избирателей.

Согласно совместному опросу The Washington Post и Ipsos, демократы сейчас имеют преимущество примерно в 10 процентных пунктов среди тех американцев, которые уверены, что обязательно примут участие в выборах. Если тенденция сохранится, это может существенно повысить шансы Демократической партии.

«Дело не в том, что демократы превосходят ожидаемый показатель, а в том, что республиканцы показывают худшие результаты», — отметил республиканский социолог компании Cygnal Митчелл Браун.

По его словам, наиболее проблемной группой для республиканцев остаются мужчины моложе 40 лет, которых больше всего беспокоят рост цен и экономическая ситуация.

В качестве примера The Washington Post приводит жителя Айовы, 56-летнего страхового агента Ленса Сулентика, который трижды голосовал за Дональда Трампа. Теперь он заявляет, что считает поддержку политика «одной из самых больших ошибок» в своей жизни, поскольку тот, по его мнению, не выполнил ключевые предвыборные обещания — от снижения цен до борьбы с нелегальной миграцией.

Сулентик признался, что на предстоящих выборах может либо вовсе не голосовать, либо поддержать демократов.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября 2026 года. Американцам предстоит переизбрать весь состав Палаты представителей, а также 35 из 100 членов Сената.

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