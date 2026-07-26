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Экономист Игорь Липсиц рассказал, что положит экономику РФ на лопатки

  • 26.07.2026, 19:53
  • 2,820
Экономист Игорь Липсиц рассказал, что положит экономику РФ на лопатки
Игорь Липсиц

Есть болевые точки.

Экономист Игорь Липсиц считает, что серьезный ущерб российской экономике может нанести вывод из строя объектов энергетической инфраструктуры. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Александру Демченко на YouTube.

По мнению Липсица, ключевую роль в функционировании российской экономики играет единая энергосистема, обеспечивающая передачу электроэнергии между регионами. Он отметил, что, несмотря на изменения, произошедшие в отрасли за последние десятилетия, отдельные элементы этой системы по-прежнему сохраняют критическое значение.

«Я уже давно это говорил: удары по энергоподстанциям. Это совершенно очевидный объект атаки», — заявил экономист.

Липсиц также высказал мнение, что масштабные повреждения энергетической инфраструктуры способны привести к серьезным перебоям с электроснабжением и вызвать масштабный блэкаут. По его словам, восстановление такой системы при множественных повреждениях может занять продолжительное время.

Кроме того, он утверждает, что длительное отключение электроэнергии отразится на работе транспортной инфраструктуры, в частности Московского метрополитена, который полностью зависит от электроснабжения.

По оценке Липсица, подобный сценарий может привести к серьезным экономическим и логистическим последствиям для России. Эти заявления являются его личной оценкой развития ситуации.

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