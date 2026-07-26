Экономист Игорь Липсиц рассказал, что положит экономику РФ на лопатки
- 26.07.2026, 19:53
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Есть болевые точки.
Экономист Игорь Липсиц считает, что серьезный ущерб российской экономике может нанести вывод из строя объектов энергетической инфраструктуры. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Александру Демченко на YouTube.
По мнению Липсица, ключевую роль в функционировании российской экономики играет единая энергосистема, обеспечивающая передачу электроэнергии между регионами. Он отметил, что, несмотря на изменения, произошедшие в отрасли за последние десятилетия, отдельные элементы этой системы по-прежнему сохраняют критическое значение.
«Я уже давно это говорил: удары по энергоподстанциям. Это совершенно очевидный объект атаки», — заявил экономист.
Липсиц также высказал мнение, что масштабные повреждения энергетической инфраструктуры способны привести к серьезным перебоям с электроснабжением и вызвать масштабный блэкаут. По его словам, восстановление такой системы при множественных повреждениях может занять продолжительное время.
Кроме того, он утверждает, что длительное отключение электроэнергии отразится на работе транспортной инфраструктуры, в частности Московского метрополитена, который полностью зависит от электроснабжения.
По оценке Липсица, подобный сценарий может привести к серьезным экономическим и логистическим последствиям для России. Эти заявления являются его личной оценкой развития ситуации.