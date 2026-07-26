Подозреваемый в теракте в Берлине застрелен полицией
- 26.07.2026, 20:32
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Он был ликвидирован при попытке задержания.
Полиция Берлина застрелила 21-летнего Абдула Б. - подозреваемого в наезде на ЛГБТ-парад Christopher Street Day при попытке задержания в берлинском административном округе Шпандау. Об этом вечером в воскресенье, 26 июля, со ссылкой на источники сообщили берлинская и гамбургская газеты Der Tagesspiegel и Die Zeit, пишет «Немецкая волна».
Напомним, в Берлине вечером 25 июля белый фургон въехал в толпу участников ежегодного ЛГБТ-парада Christopher Street Day. Один человек погиб, еще 16 получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.
По данным следствия, инцидент произошёл около 22:00 в районе парка Тиргартен после завершения основного шествия. Фургон проехал по улице Ахорнштайг, сбивая людей, после чего врезался в дерево. По информации немецких СМИ, водитель затем вышел из машины и напал на прохожих с ножом. Эти сведения полиция пока проверяет.
Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.