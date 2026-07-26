Подозреваемый в теракте в Берлине застрелен полицией 26.07.2026, 20:32

1,094

ФОТО: REUTERS/ RHEIN-NECKAR-FERNSEHEN

Он был ликвидирован при попытке задержания.

Полиция Берлина застрелила 21-летнего Абдула Б. - подозреваемого в наезде на ЛГБТ-парад Christopher Street Day при попытке задержания в берлинском административном округе Шпандау. Об этом вечером в воскресенье, 26 июля, со ссылкой на источники сообщили берлинская и гамбургская газеты Der Tagesspiegel и Die Zeit, пишет «Немецкая волна».

Напомним, в Берлине вечером 25 июля белый фургон въехал в толпу участников ежегодного ЛГБТ-парада Christopher Street Day. Один человек погиб, еще 16 получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.

По данным следствия, инцидент произошёл около 22:00 в районе парка Тиргартен после завершения основного шествия. Фургон проехал по улице Ахорнштайг, сбивая людей, после чего врезался в дерево. По информации немецких СМИ, водитель затем вышел из машины и напал на прохожих с ножом. Эти сведения полиция пока проверяет.

Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com