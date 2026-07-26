Брестское «Динамо» баллончиком с краской рисовало номера на майках
- 26.07.2026, 21:29
Видеофакт.
В воскресенье, 26 июля, «Славия» из Мозыря принимает брестское «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка Беларуси.
Перед игрой возникла необычная ситуация с экипировкой команд. Брестчане приехали на выезд с белым комплектом формы, однако хозяева также вышли на поле в белых футболках.
Чтобы избежать совпадения цветов, игрокам «Динамо» пришлось оперативно искать решение. В итоге номера нанесли на синие тренировочные майки с помощью баллончика с краской, после чего команда смогла выйти на матч.