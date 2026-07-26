Стубб: Украина находится в сильнейшей позиции с начала войны 26.07.2026, 21:22

АЛЕКСАНДЕР СТУББ

ФОТО: PHOTOTHEK/GETTY IMAGES

Президент Финляндии назвал ключевое условие победы.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что положение Украины на поле боя сейчас является более устойчивым, чем когда-либо с начала полномасштабной войны. Об этом он сообщил после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своем сообщении в соцсети X финский лидер отметил, что стороны обсудили российскую агрессию против Украины и дальнейшие действия международных партнеров.

I had a good call with President @ZelenskyyUa. We discussed Russia’s war of aggression against Ukraine and the path ahead.



Ukraine’s position is stronger than ever since the war began. Continued support from the partners is critical to keep up the momentum.



Ukraine is ready… — Alexander Stubb (@alexstubb) July 26, 2026

«Позиция Украины более прочна, чем когда-либо с начала войны. Постоянная поддержка со стороны партнеров имеет решающее значение для того, чтобы не утратить динамику», — заявил Стубб.

По его словам, Украина остается готовой к мирному урегулированию.

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил президента Финляндии за поддержку и подчеркнул важность постоянной координации между странами.

«Всегда приятно обсуждать с вами дела. Накануне важной дипломатической недели мы говорили о том, что можно сделать и как это воплотить в жизнь в интересах нашего народа», — отметил украинский президент.

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