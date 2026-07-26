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Стубб: Украина находится в сильнейшей позиции с начала войны

  • 26.07.2026, 21:22
Стубб: Украина находится в сильнейшей позиции с начала войны
АЛЕКСАНДЕР СТУББ
ФОТО: PHOTOTHEK/GETTY IMAGES

Президент Финляндии назвал ключевое условие победы.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что положение Украины на поле боя сейчас является более устойчивым, чем когда-либо с начала полномасштабной войны. Об этом он сообщил после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своем сообщении в соцсети X финский лидер отметил, что стороны обсудили российскую агрессию против Украины и дальнейшие действия международных партнеров.

«Позиция Украины более прочна, чем когда-либо с начала войны. Постоянная поддержка со стороны партнеров имеет решающее значение для того, чтобы не утратить динамику», — заявил Стубб.

По его словам, Украина остается готовой к мирному урегулированию.

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил президента Финляндии за поддержку и подчеркнул важность постоянной координации между странами.

«Всегда приятно обсуждать с вами дела. Накануне важной дипломатической недели мы говорили о том, что можно сделать и как это воплотить в жизнь в интересах нашего народа», — отметил украинский президент.

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