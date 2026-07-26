«Недовольство белорусов — повальное» 26.07.2026, 17:08

Кадровый кризис в Беларуси будет только усиливаться.

Лукашенко заманил в Беларусь работников из Узбекистана обещаниями высоких зарплат и достойных условий. На месте людей ждали низкая оплата труда и полуразрушенные общежития, что привело к открытому протесту.

Что бунт узбекских рабочих говорит об условиях труда и отношении режима к простым людям? Такой вопрос сайт Charter97.org задал бывшему политзаключенному и профсоюзному лидеру Геннадию Федыничу:

— Знаете, самое основное заключается в том, что рабочей силы в Беларуси не хватает. Это уже факт, который подтверждают и правительство, и руководители предприятий. Поэтому решили пригласить зарубежных рабочих. Тем более, что они приехали организованно. Естественно, им обещали, что здесь будут прекрасные условия и достойная заработная плата. Люди поверили и приехали.

Но, как это бывает на самом деле в Беларуси, ситуация оказалась гораздо сложнее. Вопрос в том, как сегодня можно платить большие деньги зарубежным рабочим, если ты своим не платишь. Здесь все должны находиться в равных условиях: и по заработной плате, и по мотивации.

В этой ситуации, я думаю, информация уже разошлась по всем странам бывшего Союза. После этого вряд ли кто-то захочет приехать, чтобы снова испытать то, что испытали узбекские рабочие.

Я думаю, что им где-то добавят заработную плату, постараются обеспечить работой. Не зря же посол Узбекистана лишился своего места. Тут вопрос очень серьезный.

Нехватка рабочих в Беларуси будет продолжаться. Их так просто ни узбеками, ни таджиками не заменишь. Неквалифицированный труд еще можно заменить, а квалифицированных рабочих надо готовить. Здесь не все так просто.

Поэтому ситуация в экономике Беларуси будет усложняться, это однозначно. И вопрос в том, какие предприятия могут скоро закрыться. Потому что другого выхода нет. Они будут нерентабельными, будут убыточными. Если нет квалифицированных рабочих, а нужно выпускать достойную, качественную продукцию, возникает еще и вопрос, как ее потом реализовать.

Поэтому проблема стоит серьезно и остро, в том числе на самом высоком уровне. Такие вопросы не решаются на словах. На словах все хорошо, а на деле все совершенно иначе. Поэтому я считаю, что проблема есть и будет существовать по той причине, что сегодня в Беларуси практически у всех работников без исключения нет достойной мотивации к труду.

Эта проблема, к сожалению, существует. И как ее ни маскируй, недовольство среди людей повальное, потому что цены растут и съедают заработную плату.

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