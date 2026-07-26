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«Россия потеряла шанс»: Гиркин выдал разгромный для Кремля прогноз

  • 26.07.2026, 17:57
«Россия потеряла шанс»: Гиркин выдал разгромный для Кремля прогноз

У РФ нет хороших вариантов.

Война против Украины стала для России тупиком. На нынешнем этапе она не способна достичь ни победы, ни даже более-менее приемлемой для себя заморозки, считает военный преступник, Z-патриот Игорь Стрелков (Гиркин).

Соответствующее письмо было опубликовано в Telegram-канале Стрелкова.

Он констатировал, что Россия потеряла шанс выйти из этой неудачной войны на хороших условиях.

«В текущей военно-политической и военно-экономической ситуации Россия объективно не способна ни победить Украину на поле боя, разгромив ВСУ, ни взять ее измором, так как «Коалиция желающих» не допустит подобного, то есть в формате «СВО» обычными силами и средствами мы ТЕПЕРЬ (подчеркиваю: теперь! Ранее у нас такие возможности были) добиться приемлемого мирного урегулирования, тем более победы, НЕ МОЖЕМ», — заявил Стрелков.

По его мнению, эта тупиковая ситуация привела к тому, что в Кремле начали обсуждать применение ядерного оружия. Тут же последовал окрик из Пекина.

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