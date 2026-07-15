«Сорвется в штопор»: Гиркин прогнозирует коллапс России 7 15.07.2026, 7:43

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Игорь Стрелков</b> (Гиркин)

Украина нашла «ахиллесову пяту» РФ.

Военный преступник, Z-патриот Игорь Стрелков (Гиркин) разразился новым прогнозом о том, что ждет Россию в войне против Украины. Он ожидает поражение и внутренние коллапсы.

Письма Гиркина 14 июля были опубликованы на его канале в Telegram, передает «Диалог». Он крайне резко отреагировал на новые угрозы со стороны главы Кремля Владимира Путина в адрес Украины. Гиркин назвал их «пустыми, ни на чем не основанными».

Он напомнил, что за последний год армия РФ смогла продвинуться на фронте всего на считанные километры, захватив пару разрушенных сел. Украина, со своей стороны, «сделала достижимыми для массированных и весьма результативных ударов крупные промышленные и военные объекты до Урала включительно».

Главное, что никакого прогресса в реализации озвученных целей «СВО» так и не произошло. «Жалкий лепет… о каких-то убогих зонах безопасности не может вызвать у врагов ничего, кроме презрительных насмешек», — написал Гиркин.

Особенно он тревожится за состояние государственных финансов России. Он ожидает, что уже через год-полтора российская экономика «сорвется в штопор». И новая мобилизация, которую готовят в Кремле, только ускорит этот процесс.

«Чем больше людей изымут из экономики на войну, тем короче будет срок до общегосударственного коллапса… Для победы требуются не квадратные километры, а разгром ВСУ… Без этого никакой победы не будет, война не закончится, и коллапс экономики и не только ее станет неизбежным», — констатировал Стрелков.

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