Распад как спасение 1 Игорь Эйдман

15.07.2026, 7:53

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Игорь Эйдман

Вопрос только в цене.

Историческая иллюстрация к нынешним нападкам на «расчленителей России», в том числе со стороны российских «оппозиционеров».

В 20-е годы в Германии тоже был спор между сторонниками «единой и неделимой» Германии и теми, кто выступал за раздел страны.

Будущий первый канцлер и отец-основатель ФРГ, а тогда обер-бургомистр Кёльна Конрад Аденауэр в 1920-е годы считался сепаратистом и был сторонником независимой Рейнской республики. В попытке расчленить Германию его обвинял, в частности, Франц фон Папен – будущий канцлер, а затем вице-канцлер в первом правительстве Гитлера, один из людей, сильно поспособствовавших приходу бесноватого к власти.

Как известно, тогда победили сторонники единой Германии, что в конечном счете привело ко Второй мировой войне и многомиллионным жертвам во всем мире, в том числе и в самой сохраненной себе на беду стране-агрессоре. А если бы тогда победили «расчленители», Гитлеру просто негде было бы (за отсутствием единой Германии) прийти к власти, и Второй мировой войны, соответственно, вероятно, не произошло бы.

После Второй мировой войны Конрад Аденауэр действовал в рамках решения союзников создать единую Западную Германию в пределах трех оккупационных зон (которая нужна была им для противостояния СССР). Но делал он это без особой охоты и не был сторонником скорейшего воссоединения с Восточной Германией, в состав которой входила, в частности, большая часть исторической Пруссии. Он считал, что существует угроза возрождения в единой Германии с преобладающим восточным влиянием прусского милитаризма и империализма.

Когда Германия объединилась уже при канцлере Коле, такой угрозы больше не существовало: страна прошла огромный путь от имперского милитаризма и системного национализма к устойчивой демократической системе.

В итоге «расчленитель» Аденауэр в современной Германии фактически канонизирован, а его противники по политическим баталиям 20-х годов «единонеделимцы» в основном прокляты как пособники нацистов.

Нынешняя Россия, как и Германия в первой половине XX века, представляет экзистенциальную угрозу для окружающего мира и (как буйнопомешанный суицидальщик) для себя самой. Распад империи неизбежен, вопрос только в цене: чем скорее это произойдет, тем лучше и безопаснее для мира, Европы и самого российского населения.

Игорь Эйдман, Telegram

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