Николай Статкевич: Штурм нашей Бастилии еще впереди 15.07.2026, 8:34

Николай Статкевич

Лидер белорусской оппозиции встретился с французскими дипломатами.

14 июля — национальный праздник Франции — День взятия Бастилии. В этот день бывший политзаключенный, лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич вместе с женой Мариной Адамович лично передал свои поздравления ее официальным представителям, сообщил он в своем Telegram-канале:

— В истории каждого успешного народа была своя взятая Бастилия: победоносная революция, выигранная война за независимость, мобилизация общества ради трудных, но успешных реформ. Были жертвы и тяжелый труд нации ради нормальной жизни ее будущих поколений.

Когда страна в беде и ее будущее в опасности, а преобладающим среди активной части нации становится подход, что главное — это сохранение собственной жизни и свободы, что нужно, в первую очередь, стремиться к собственному благополучию и безопасности, то доминирование такого подхода крадет нормальное будущее у следующих поколений. Делает цену уже их попыток создать свободную и успешную страну еще более высокой и жертвенной.

Поздравляю французов с их главным праздником!

А штурм белорусской Бастилии еще ждет нас впереди.

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