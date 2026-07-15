Николай Статкевич: Штурм нашей Бастилии еще впереди
- 15.07.2026, 8:34
Лидер белорусской оппозиции встретился с французскими дипломатами.
14 июля — национальный праздник Франции — День взятия Бастилии. В этот день бывший политзаключенный, лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич вместе с женой Мариной Адамович лично передал свои поздравления ее официальным представителям, сообщил он в своем Telegram-канале:
— В истории каждого успешного народа была своя взятая Бастилия: победоносная революция, выигранная война за независимость, мобилизация общества ради трудных, но успешных реформ. Были жертвы и тяжелый труд нации ради нормальной жизни ее будущих поколений.
Когда страна в беде и ее будущее в опасности, а преобладающим среди активной части нации становится подход, что главное — это сохранение собственной жизни и свободы, что нужно, в первую очередь, стремиться к собственному благополучию и безопасности, то доминирование такого подхода крадет нормальное будущее у следующих поколений. Делает цену уже их попыток создать свободную и успешную страну еще более высокой и жертвенной.
Поздравляю французов с их главным праздником!
А штурм белорусской Бастилии еще ждет нас впереди.