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Караев проговорился

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  • 8.07.2026, 10:09
  • 10,168
Караев проговорился
Юрий Караев
Фото: nashaniva.com

Власти признали то, о чем было принято молчать.

Принимая официальную делегацию из Самаркандской области Узбекистана, глава Гродненщины Юрий Караев со всей генеральской прямотой признал наличие наболевшей проблемы, пишет «Салiдарнасць»:

«Не секрет, что у нас дефицит рабочей силы в селе, а у них дефицит работы. И поэтому я предложил, что небольшое количество работящих, непьющих, стремящихся заработать, мы готовы принять, чтобы они у нас поработали».

При этом чиновник постаралася упредить возможную негативную реакцию на это предложение, заявив, что «мы не собираемся перегружать область и население мигрантами ни в коем случае». Мол, у нас в стране этот процесс контролируется жестче, чем где -либо.

Признание экс-министра МВД, среди прочих приложившего руку к созданию кадрового голода (и не только на селе), красноречиво вдвойне.

Его слова о необходимости в непьющих и стремящихся заработать работниках в целом характеризует ситуацию в отрасли, которую мы наблюдаем не первый десяток лет. От хорошей жизни люди массово не пьют и не отлынивают от работы.

Можно ли исправить положение дел, завезя в страну гастарбайтеров из Узбекистана? Вряд ли. Дефицит кадров — лишь одна из многих проблем. Главная из них — неэффективное госуправление. Недавний визит правителя в Узденский район, где ему подарили теленка, показал, что частник не хуже, если не лучше справляется с удоями и привесами.

Зеркальный пример — бесславный итог агрохолдинга «Купаловское», приписанного к бизнес-империи Лукашенко. Яркое свидетельство того, что ни бюджетные вливания, ни опека чиновников не спасают то, что по сути является банальным колхозом.

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