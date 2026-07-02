Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко

2.07.2026, 17:28

Вадим Денисенко

Похоже, Путину докладывают о существовании некоего заговора олигархов.

ФСБ задержала правую руку Ротенберга — председателя правления «Русхимальянса» Константина Махова. Таким образом, это уже второе за последние две недели задержание столь высокого уровня.

1. Начать следует с того, что решение о задержании человека такого уровня не могло быть принято без Владимира Путина. То есть, как и в истории с арестом давнего знакомого Путина, владельца петербургских портов и бывшего бандита Ильи Трабера, окончательное согласие мог дать только лично Путин.

2. Связаны ли между собой дела Трабера и «Русхимальянса», пока неизвестно, хотя исключать этого нельзя. Однако логика, по которой произошли эти задержания, судя по всему, одинакова. Похоже, Владимиру Путину докладывают о существовании некоего заговора олигархов против него. После этого принимается решение о задержании. Вместе с тем, разумеется, присутствует и экономическая составляющая, связанная с перераспределением собственности. Если эта версия верна, то вопрос задержания самого Ротенберга — лишь вопрос времени. Если же дело не в заговоре, а в каком-то менее серьезном проступке, то мы увидим ситуацию, похожую на историю с Шойгу, когда все окружение окажется под следствием, а сам Ротенберг будет вынужден сидеть в своем офисе в ожидании возможного ареста в любой момент.

3. Задержанием Трабера лично руководил первый заместитель директора ФСБ Королев. Судя по всему, нынешнюю операцию также курировал именно Королев, который заметно усиливает свои позиции.

4. Напомню, что Ротенберг является другом Путина еще со времен кооператива «Озеро» и никогда не вмешивался в политику. Первый тревожный сигнал он получил в 2025 году, когда не смог защитить своего министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Старовойта, который покончил с собой. Однако сейчас ситуация, очевидно, гораздо серьезнее, поскольку задержали его правую руку и самого доверенного человека.

5. Повторюсь: судя по всему, речь идет не о коррупции. Должны существовать куда более весомые причины, связанные с личной обидой Путина на что-то. И именно эту версию происходящего Путину, по всей видимости, доносит Королев. Можно с достаточно высокой вероятностью предположить, что Королев запугивает Путина, формируя у него определенную картину реальности, которая может и не соответствовать действительности. Главное же в том, что Путин начинает верить в эту новую картину мира, предложенную первым заместителем директора ФСБ.

6. Все это может привести к кардинальным изменениям внутри высшего политического класса России, поскольку ситуация для его представителей станет гораздо менее предсказуемой.

7. Каковы амбиции самого Королева, пока неясно. Так же неизвестно, как на происходящее отреагирует руководство ФСО. Однако складывается впечатление, что Путина начинают удерживать в состоянии постоянных страхов, и на фоне внутренних проблем это способно кардинально изменить российскую внутреннюю политику.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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