Задержанного ФСБ друга Путина госпитализировали 5 22.06.2026, 11:27

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Илья Трабер

Фото: «Фонтанка»

Рассматривается вопрос о его помещении в реанимацию.

Задержанный Федеральной службой безопасности России Илья Трабер, один из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который был связан с Владимиром Путиным в 1990-е, был срочно госпитализирован из камеры, сообщает близкий к российским силовикам канал «ВЧК-ОГПУ».

«Сейчас рассматривается вопрос о его помещении в реанимацию. Диагноз и подробности собеседник не знает. По его словам, Трабера доставили в военный госпиталь ФСБ на Щукинской под усиленной охранной. Он также опроверг, появившиеся сведения о том, что Трабер знал о задержании, встречал оперативников в галстуке и с адвокатами», — сообщил «ВЧК-ОГПУ».

Путин и Трабер знакомы более 30 лет — с того момента, как будущий президент России работа в мэрии Санкт-Петербурга. По данным «Новой газеты», Путин в бытность вице-мэром оказал бизнесу Трабера серьезную поддержку. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтверждал знакомство Путина и Трабера, но называл их отношения рабочими, а решения — рядовыми.

Трабер был почетным гостем на праздновании дня рождения Путина как минимум в 2004 и 2016 годах, писал The Insider. Телеканал «Дождь» в своем расследовании называл Трабера «единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Путин».

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