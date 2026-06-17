ФСБ задержала друга Путина из 90-х 2 17.06.2026, 12:20

2,378

Илья Трабер

Фото: «Фонтанка»

В бытность вице-мэром Санкт-Петербурга Путин оказал его бизнесу серьезную поддержку.

Федеральная служба безопасности России задержала Илью Трабера — одного из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который был связан с Владимиром Путиным в 1990-е и которого испанская прокуратура называла одним из лидеров Тамбовской ОПГ.

Как сообщает «Фонтанка», сотрудники ФСБ ранним утром 17 июня пришли с обысками загородный дом Трабера в Ленобласти, в его офис на Старорусской улице, а также на несколько принадлежащих Траберу предприятий. Оперативные мероприятия проводили сотрудники Центрального аппарата ФСБ России. По какому делу задержан Трабер, на данный момент неизвестно.

Путин и Трабер знакомы более 30 лет — с того момента, как будущий президент России работа в мэрии Санкт-Петербурга. По данным «Новой газеты», Путин в бытность вице-мэром оказал бизнесу Трабера серьезную поддержку. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтверждал знакомство Путина и Трабера, но называл их отношения рабочими, а решения — рядовыми.

Трабер был почетным гостем на праздновании дня рождения Путина как минимум в 2004 и 2016 годах, писал The Insider. Телеканал «Дождь» в своем расследовании называл Трабера «единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Путин».

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, бывший сослуживец Путина по КГБ, говорил, что Путин «очень серьезную помощь и поддержку» Петербургскому нефтяному терминалу, который Трабер контролировал вместе с бизнесменом Дмитрием Сгикиным. В 2025 году терминал, через который на экспорт отгружаются нефтепродукты с НПЗ «Кинеф» «Сургутнефтегаза» под Питером, был национализирован по иску Генеральной прокуратуры.

Бизнес в 1990-х Трабер начинал с рынка антиквариата, где его ключевым проектом был реставрационно-коммерческий центр «Антиквар». Сейчас бизнес Трабера представляет из себя крупную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и связанные с ними проекты в нефтегазовом и транспортном секторе, пишет «Фонтанка».

В 2015 году уехавший из России бизнесмен Максим Фрейдзон дал интервью «Радио Свобода», в котором рассказал о связях Владимира Путина с криминальными авторитетами 90-х. По словам Фрейдзона, Путин потребовал от предпринимателей 15% от доходов, полученных их топливной компанией «Совэкс» (она с помощью мэрии монополизировала заправку самолетов в Пулково). «В итоге сговорились на 4%», — утверждал Фрейдзон, добавляя, что сколько фактически было заплачено, он не знает.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com