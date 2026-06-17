ФСБ задержала друга Путина из 90-х

ФСБ задержала друга Путина из 90-х2
- 17.06.2026, 12:20
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В бытность вице-мэром Санкт-Петербурга Путин оказал его бизнесу серьезную поддержку.
Федеральная служба безопасности России задержала Илью Трабера — одного из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который был связан с Владимиром Путиным в 1990-е и которого испанская прокуратура называла одним из лидеров Тамбовской ОПГ.
Как сообщает «Фонтанка», сотрудники ФСБ ранним утром 17 июня пришли с обысками загородный дом Трабера в Ленобласти, в его офис на Старорусской улице, а также на несколько принадлежащих Траберу предприятий. Оперативные мероприятия проводили сотрудники Центрального аппарата ФСБ России. По какому делу задержан Трабер, на данный момент неизвестно.
Путин и Трабер знакомы более 30 лет — с того момента, как будущий президент России работа в мэрии Санкт-Петербурга. По данным «Новой газеты», Путин в бытность вице-мэром оказал бизнесу Трабера серьезную поддержку. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтверждал знакомство Путина и Трабера, но называл их отношения рабочими, а решения — рядовыми.
Трабер был почетным гостем на праздновании дня рождения Путина как минимум в 2004 и 2016 годах, писал The Insider. Телеканал «Дождь» в своем расследовании называл Трабера «единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Путин».
Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, бывший сослуживец Путина по КГБ, говорил, что Путин «очень серьезную помощь и поддержку» Петербургскому нефтяному терминалу, который Трабер контролировал вместе с бизнесменом Дмитрием Сгикиным. В 2025 году терминал, через который на экспорт отгружаются нефтепродукты с НПЗ «Кинеф» «Сургутнефтегаза» под Питером, был национализирован по иску Генеральной прокуратуры.
Бизнес в 1990-х Трабер начинал с рынка антиквариата, где его ключевым проектом был реставрационно-коммерческий центр «Антиквар». Сейчас бизнес Трабера представляет из себя крупную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и связанные с ними проекты в нефтегазовом и транспортном секторе, пишет «Фонтанка».
В 2015 году уехавший из России бизнесмен Максим Фрейдзон дал интервью «Радио Свобода», в котором рассказал о связях Владимира Путина с криминальными авторитетами 90-х. По словам Фрейдзона, Путин потребовал от предпринимателей 15% от доходов, полученных их топливной компанией «Совэкс» (она с помощью мэрии монополизировала заправку самолетов в Пулково). «В итоге сговорились на 4%», — утверждал Фрейдзон, добавляя, что сколько фактически было заплачено, он не знает.