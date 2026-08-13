Четверо белорусов погибли в ДТП на горном курорте в Грузии

Четверо белорусов погибли в ДТП на горном курорте в Грузии3
- 13.08.2026, 6:32
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Микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся.
Четверо граждан Беларуси погибли в серьезной аварии на дороге с горного курорта Гомис Мта в Грузии. Микроавтобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся, еще несколько человек получили травмы и были доставлены в больницу, сообщает телеграм-канал Pro Georgia.
Авария произошла вечером 12 августа. По предварительной информации, микроавтобус спускался с горы, когда у него возникли проблемы с тормозами. После этого машина вылетела с дороги в сторону обрыва и перевернулась.
О происшествии также сообщает телеграм-канал «Батумчик» со ссылкой на очевидцев. Судя по опубликованным видео и фотографиям, микроавтобус получил серьезные повреждения. На месте работали полиция, спасатели и несколько бригад скорой помощи.
Одна из очевидиц рассказывала, что водитель пытался удержать машину на дороге после проблем с тормозами, однако микроавтобус в итоге оказался за ограждением. По ее словам, пострадавших увозили машины скорой помощи.
«Батумчик» также сообщил, что четверо погибших — граждане Беларуси. Пострадавшие госпитализированы, информации об их состоянии пока нет. Официальных сообщений о происшествии пока не было.