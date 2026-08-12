Зеленский и Пашинян обсудили сближение Украины и Армении 12.08.2026, 22:08

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Киев и Ереван намерены расширять сотрудничество.

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом он сообщил в социальных сетях в среду, 12 августа, пишет «Европейская правда».

Зеленский заявил, что сейчас отношения между Украиной и Арменией становятся еще более конструктивными. Он подчеркнул важность постоянного диалога между странами.

В ходе беседы украинский президент и премьер Армении обсудили итоги визита Зеленского в страну, а также приоритетные направления сотрудничества.

«Также благодарю премьер-министра за поздравления по случаю 975-й годовщины основания Киево-Печерской лавры – важной даты для христиан всего нашего региона. Договорились и дальше оставаться на связи», – добавил Зеленский.

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