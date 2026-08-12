Итальянский иностранный агент6
- 12.08.2026, 21:48
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Соловьев снова опозорился.
Пресса пишет, что пропагандист Владимир Соловьёв заявил о том, что председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков в 2017 году работал в Осло и получал деньги в норвежской организации:
«На этом основании Соловьёв утверждает, что Рыбаков является «иностранным агентом» и финансируется Западом».
Это продуктивный путь, отмечает телеграм-канал «Времени на раскачку нет».
В таком случае, Соловьёв с его виллами в Италии – иностранный итальянский агент, Симоньян, когда-то учившаяся в Америке по обмену – американский иностранный агент, Путин, работавший в Германии – иностранный немецкий агент, Навка, рвущаяся в Европу – иностранный европейский агент, ядерный политолог Караганов с квартирами в Германии и Италии – иностранный, совместный германо-итальянский агент. Достаточно?
Ах да, Соловьёв когда-то сделал фильм про Муссолини. Тогда его можно назвать агентом дуче.