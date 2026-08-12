НПЗ в Орске приостановил работу после ударов 12.08.2026, 16:50

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Повреждены нефтеперерабатывающие установки завода.

Российский нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез» приостановил переработку 11 августа после пожара, возникшего в результате атаки украинских БПЛА. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли

Собеседники сообщили, что дрон повредил некоторые нефтеперерабатывающие установки завода.

Проектная мощность НПЗ в Орске составляет 5,76 млн тонн нефти в год, или около 115 200 баррелей в сутки.

В 2024 году предприятие переработало 4,2 млн тонн нефти, произведя 1,8 млн тонн дизельного топлива, 600 000 тонн бензина, 500 000 тонн битума и 200 000 тонн мазута.

Напомним, утром 11 августа в российском Орске Оренбургской области после атаки произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода «Орскнефтеоргсинтез». Местные жители сообщили о взрывах.

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