НПЗ в Орске приостановил работу после ударов
- 12.08.2026, 16:50
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Повреждены нефтеперерабатывающие установки завода.
Российский нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез» приостановил переработку 11 августа после пожара, возникшего в результате атаки украинских БПЛА. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли
Собеседники сообщили, что дрон повредил некоторые нефтеперерабатывающие установки завода.
Проектная мощность НПЗ в Орске составляет 5,76 млн тонн нефти в год, или около 115 200 баррелей в сутки.
В 2024 году предприятие переработало 4,2 млн тонн нефти, произведя 1,8 млн тонн дизельного топлива, 600 000 тонн бензина, 500 000 тонн битума и 200 000 тонн мазута.
Напомним, утром 11 августа в российском Орске Оренбургской области после атаки произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода «Орскнефтеоргсинтез». Местные жители сообщили о взрывах.