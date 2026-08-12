Москва впадает во всё большую зависимость от Китая 1 12.08.2026, 17:30

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Следующий фронт санкций в отношении российского СПГ пройдет через Китай.

Китай постепенно превращается в ключевое звено для российского экспорта сжиженного природного газа, оказавшегося под санкциями США. С августа 2025 года по июнь 2026-го китайский порт Бэйхай принял более 40 партий СПГ с российских проектов, находящихся под американскими ограничениями. По сообщениям, отдельные поставки продавались китайским покупателям со скидками до 30–40% относительно азиатских спотовых цен, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет уже не об отдельных обходных схемах, а о формировании устойчивой системы поставок, способной выдерживать санкционное давление.

«Китай становится незаменимым спасательным кругом для российского экспорта СПГ», — пишет издание.

Москва создала собственную морскую инфраструктуру для перевозки санкционного газа: используются плавучие хранилища, перегрузки с судна на судно и растущий теневой флот. Однако без терминалов назначения эта система работать не может. Именно здесь важную роль играет Китай.

Перед приемом первых российских партий Бэйхай прекратил импорт СПГ от других поставщиков, фактически отделив санкционные грузы от остальной китайской инфраструктуры. Следующим подобным пунктом может стать новый терминал Лункоу, который ожидает начало приема таких поставок уже в этом году.

Ситуация приобретает особое значение на фоне отказа Евросоюза от российского СПГ после 2027 года. Москве придется перенаправлять все больше объемов в Азию, а Китай располагает необходимой инфраструктурой для их приема.

Вашингтон еще может попытаться перекрыть этот маршрут. США предлагают усиливать санкции против судов российского теневого флота, а также проверять банки, страховщиков и владельцев танкеров.

Однако главный рычаг давления находится не в море, а на суше. Терминалы Бэйхай и Лункоу связаны с государственной китайской компанией PipeChina.

Санкции против PipeChina могли бы повысить риски для западных банков, страховщиков и поставщиков, работающих с китайской инфраструктурой, и тем самым осложнить Москве создание долгосрочной системы экспорта санкционного СПГ.

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