The Times: Кремль охвачен страхом 6 12.08.2026, 20:12

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Путин потерял уверенность в себе.

Рейтинг одобрения Путина резко упал до минимума с начала войны, а большинство россиян, согласно "Левада-центру", хотят мирных переговоров.

Издание The Times пишет, что «неуверенный в себе Владимир Путин» резко активизировал поездки по России и «надеется, что они помогут поднять падающую популярность».

Это происходит на фоне страха Кремля из-за снижения его рейтинга и поддержки его войны против Украины. Если в начале года он редко покидал Москву, возможно, опасаясь покушения, то за последние три недели посетил уже шесть городов. По оценке аналитиков, такие поездки должны показать президента ближе к людям и поддержать его рейтинг.

Согласно данным связанной с Кремлем социологической компании ФОМ, в июле одобрение Путина упало до 66% — минимального уровня с начала полномасштабной войны против Украины. Аналитики считают, что реальная поддержка может быть еще ниже.

Один из таких визитов прошел в Новосибирске. Перед приездом Путина город спешно привели в порядок: отремонтировали дороги, починили тротуары, подстригли траву. Местные жители иронизировали, что власти буквально перестраивают город за несколько дней. «Они практически перестраивают город за три дня», — написал один из жителей в соцсетях.

Оппозиционная журналистка Фарида Рустамова говорит, что рейтинг одобрения давно стал для Путина главным индикатором состояния системы.

«Уже давно рейтинг одобрения [Путина] является для него главным показателем положения дел в стране. Это пульс системы, и вся машина работает для поддержания этого уровня. Он искренне верит, что его публичные выступления успокаивают людей. Давно доказано, что это не так, но он в это верит», — сказала она.

Российский оппозиционный журналист Михаил Фишман считает, что изменение риторики Путина говорит о неуверенности Кремля в уровне общественной поддержки войны.

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