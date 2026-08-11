В Новосибирске для Путина устроили показуху 8 11.08.2026, 20:25

8,412

Фото: Getty Images

Начались «чудеса» на АЗС.

Российский диктатор Владимир Путин 11 августа отправился с рабочей поездкой в Новосибирск — город, расположенный в трех тысячах километров от Украины. По случаю его визита там ввели жесткие меры безопасности, а на несколько часов даже снизились цены на бензин, пишет «Диалог».

Жители Новосибирска обратили внимание, что пока Путин находился в городе, стоимость топлива на местных АЗС загадочным образом пошла вниз. На некоторых заправках и вовсе отключили табло с ценами и приостановили продажу бензина. Как только глава Кремля покинул город, цены моментально подскочили — примерно на 20 рублей.

Странности с бензином оказались не единственными. Вдоль всего маршрута следования диктатора выставили патрули с интервалом почти через каждые 50 метров. Местным жителям запрещали приближаться к этим дорогам, оставлять там автомобили и даже открывать окна или смотреть в них. Тех, кто не соблюдал эти «рекомендации», разгоняли в грубой форме.

По словам очевидцев, из-за перекрытия ключевых магистралей ради кортежа Путина город встал в десятибалльных пробках.

На этом фоне кремлевские пропагандисты распространили явно постановочный ролик — якобы Путин «внезапно» решил остановиться и пообщаться с группой детей у закрытой заправки. На видео диктатор подходит к толпе, обнимает мальчика, а неподалеку стоят вооруженные бойцы в камуфляже.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com