СМИ: Путин боится за свою жизнь 6 11.08.2026, 22:04

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Названы признаки страха главы Кремля.

Российский диктатор все больше нервничает из-за успешных ударов украинских беспилотников, которые бьют по самому сердцу России, подрывая экономику и усугубляя топливный дефицит. Опасаясь за собственную безопасность, Путин начал избегать поездок в регионы, куда потенциально могут долететь дроны, пишет британское издание Daily Star.

Во время недавнего визита в Казань целые улицы перекрывали, а использование электросамокатов запретили. Кроме того, ради безопасности испуганного президента РФ на время его пребывания в городе отключали интернет.

Похожая история повторилась во время остановки в Сибири: местных жителей «побаловали» дешевым бензином, но только пока в регионе находился Путин — как только его самолет взлетел, цены на топливо тут же подскочили.

Параллельно внутри страны Кремль разворачивает новую волну репрессий против всех, кто осмеливается критиковать власть. Как минимум 23 политикам запретили участвовать в предстоящих парламентских выборах, а многих из них посадили по обвинению в якобы демонстрации «экстремистской» символики.

Даже давние представители так называемой «системной оппозиции» вынуждены спасаться бегством. Ветеран российской политики Борис Надеждин, которого режим долгое время терпел, покинул страну после угроз собственной безопасности. Партия «Яблоко» — единственная, открыто выступающая против войны, — теперь и вовсе оказалась под угрозой полного запрета.

На этом фоне встревоженный Путин наделяет ФСБ беспрецедентными полномочиями — как раз в тот момент, когда Украина фактически переносит войну к порогу Москвы. Так, недавно взрыв в ресторане на Кудринской площади унес жизни пяти человек, а в результате подрыва заминированного автомобиля серьезно пострадал один из ведущих российских производителей беспилотников.

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