закрыть
15 августа 2026, суббота, 0:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Диетолог назвала два самых полезных вида рыбы

3
  • 11.08.2026, 21:29
  • 7,194
Диетолог назвала два самых полезных вида рыбы

Они наиболее богаты жирными кислотами омега-3.

Сельдь и лосось оказались наиболее богатыми омега-3 жирными кислотами. Об этом изданию Tasting Table рассказала канадский диетолог и спортивный нутрициолог Энджел Люк, специалист Международного олимпийского комитета (МОК) по спортивному питанию. По ее словам, регулярное употребление продуктов с омега-3 может способствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

«В 100 г приготовленных сельди и лосося содержится около 2150 мг омега-3. В их составе есть эйкозапентаеновая (EPA) и докозагексаеновая (DHA) кислоты. Эти вещества связаны со снижением риска заболеваний периферических артерий и некоторых сердечно-сосудистых осложнений», – объяснила эксперт.

Исследования доказали, что EPA и DHA могут сокращать уровень триглицеридов в крови, подавляя воспалительные процессы. Эти кислоты также стабилизируют артериальное давление, предотвращая образование тромбов и поддерживая эластичность кровеносных сосудов.

«Кроме того, омега-3 обладают противовоспалительными свойствами и важны для развития мозга и зрения у ребенка во время беременности», – добавила диетолог.

Врач также рекомендовала обратить внимание на сардины и скумбрию. Они содержат меньше омега-3, чем лосось и сельдь, но также являются хорошими источниками этих жирных кислот.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук