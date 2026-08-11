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Белоруска вырастила помидоры-гиганты

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  • 11.08.2026, 21:47
  • 7,652
Белоруска вырастила помидоры-гиганты
Фото: Newgrodno.by

Фотофакт.

В Скиделе местные жители вырастили помидоры-гиганты весом почти в килограмм — урожай этого года порадовал многих дачников рекордными плодами.

Семья читателей Newgrodno.by Евгения и Татьяна Анцулевич собрали на своем участке помидоры весом от 874 до 995 граммов. Крупные плоды обратили на себя внимание еще на грядке — одного такого томата хватит на салат для нескольких человек.

Фото: Newgrodno.by

По словам хозяйки Татьяны Анцулевич, специально за рекордным урожаем супруги не гнались — выращивали помидоры в открытом грунте наравне с другими сортами. «Сорт хакасский. Попал к нам случайно, можно сказать. Заказывала другие семена помидоров, а продавец дал эти в нагрузку. Сказал, попробуйте, вам понравится. Не обманул», — рассказала она.

Фото: Newgrodno.by
Фото: Newgrodno.by
Фото: Newgrodno.by
Фото: Newgrodno.by
Фото: Newgrodno.by

Для сравнения: на прошедшем на выходных фестивале «Ивьевский помидор — 2026» в Ивье проводили конкурс на самый крупный томат, куда принимали плоды весом от 500 граммов. Победитель конкурса потянул на 1108 граммов — так что скидельские помидоры вполне могли бы претендовать там на место в тройке лидеров.

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