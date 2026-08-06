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Стало известно, какого генерала тайно хоронили в Москве после взрыва в ресторане Balzi Rossi

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  • 6.08.2026, 8:40
  • 8,222
Стало известно, какого генерала тайно хоронили в Москве после взрыва в ресторане Balzi Rossi
Игорь Ерусалимов

В 2022 году он приезжал в Минск.

Известный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», который ранее сообщал о тайном захоронении генерала российской армии на Троекуровском кладбище в Москве после взрыва в ресторане Balzi Rossi, узнал его имя и фамилию. По данным телеграм-канала похоронен был 53‑летний Игорь Ерусалимов.

Прощание с генералом происходило 4 августа не в публичном месте, а в его квартире на улице Авиаторов. Оно продолжалось до 21:00, а похороны были назначены на 10:00 следующего дня.

Известно, что ранее Ерусалимов был начальником оперативного управления Западного военного округа — заместителем начальника штаба Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации, и в этом качестве в ноябре 2022 года приезжал в Минск на конференцию «Развитие, подготовка и применение сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности».

Звание генерал-лейтенанта Игорь Ерусалимов получил чуть более года назад, в мае 2025 года, а до того с февраля 2022‑го был генерал-майором. В 2024 году упоминался в российском реестре как первый заместитель начальника штаба Московского военного округа.

Предполагается, что погибший мог быть другом главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерала Александра Чайко и присутствовал на праздновании его 55‑летия в ресторане Balzi Rossi.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi в Москве произошел вечером 1 августа. Сначала сообщалось, что причиной могла быть утечка газа, но позже Национальный антитеррористический комитет России заявил, что в ресторане сработало взрывное устройство, которое женщина пыталась пронести под видом подарка.

В результате взрыва погибли пять человек, еще не менее 19 получили ранения.

Возможной целью для нападения мог быть сам генерал Александр Чайко, который причастен к военным преступлениям в Буче. Его состояние после взрыва неизвестно. Сообщается, что во время инцидента погиб его зять Даниил Передрий, а 25‑летняя дочь Мария Чайко могла получить ранения.

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