Дроны атаковали Ярославль и летят на Москву 3 6.08.2026, 7:42

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На одном из крупнейших НПЗ России вспыхнул пожар.

Утром в четверг, 6 августа, российский город Ярославль подвергся атаке дронов. После ударов на местном НПЗ возник пожар. Вероятно, дроны могли атаковать НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», который считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов центральной России. Завод принадлежит компании «Славнефть» и по объемам первичной переработки нефти входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.

Губернатор региона Михаил Евраев у себя в Telegram писал, что ночью в 02:37 в Ярославской области объявили беспилотную опасность.

Спустя 10 минут регион уже был под атакой, из-за чего «в целях обеспечения безопасности» было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Уже после 4 утра в OSINT-пабликах стали появляться кадры пожара в Ярославле, а подписчики каналов писали, что атакован НПЗ. К 7 утра в сети появились кадры, на которых было видно сразу несколько столбов дыма.

Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.

Стоит также добавить, что под атакой дронов пребывает и Московская область. Мер Москвы Сергей Собянин ночью и в районе 6 утра писал в Telegram, что силы ПВО суммарно сбили якобы 6 дронов.

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