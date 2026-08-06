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Госдеп предложил до $102 млн за информацию о лидерах наркокартеля

  • 6.08.2026, 2:04
Госдеп предложил до $102 млн за информацию о лидерах наркокартеля

Вашингтон начал охоту на лидеров мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско».

Государственный департамент США заявил, что предлагает вознаграждение в размере до 102 миллионов долларов за любые сведения о лидерах мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско». Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США.

«Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США объявляет о вознаграждении до 102 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению в любой стране восьми лидеров и сообщников картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG)», — говорится в заявлении.

В прошлом году администрация президента США Дональда Трампа внесла мексиканский картель «Новое поколение Халиско» в список иностранных террористических организаций.

Власти США считают CJNG одной из наиболее жестоких и опасных наркопреступных группировок в Западном полушарии. По данным американской стороны, картель причастен к поставкам в США фентанила, кокаина, героина и метамфетамина.

Кроме того, в заявлении указано, что Соединенные Штаты вводят визовые ограничения против 65 лиц, связанных с деятельностью картеля.

Мексиканские военные 3 августа задержали Альфонсо Фернандеса Магальона, известного как Пончо — лидера картеля Los Reyes. За информацию о нем власти США предлагали награду в $5 млн. По данным мексиканских властей, Фернандес Магальон разыскивался в стране по обвинениям в незаконном лишении свободы и организации беспорядков, а США подозревали его в сговоре с целью производства и распространения наркотиков.

В апреле спецназ в Мексике задержал Аудиаса Флореса, известного как Эль Хардинеро, — одного из ключевых лидеров самого крупного картеля страны «Новое поколение Халиско», а в феврале силовики ликвидировали лидера CJNG Эль Менчо.

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