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В школах Беларуси появятся вендинговые автоматы

  • 5.08.2026, 22:09
В школах Беларуси появятся вендинговые автоматы
фото: belta.by

С едой и напитками.

С 1 сентября поменяется система питания в школьных столовых. Соответствующее постановление 5 августа подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщила пресс-служба правительства.

При одноразовом питании в школах вводится единый формат приема пищи: для первой смены — второй завтрак, для второй смены — полдник. В него войдут три блюда: салат, горячее и напиток.

«Учащиеся будут разделены на три группы по классам — 1−5, 6−8 и 9−11-е классы вместо двух возрастных групп 6−10 и 11−18 лет. Это обеспечит лучший учет физиологических потребностей детей, связанных с их возрастом», — отметили в правительстве.

Перечень продуктов для школьного питания расширили, включив в него готовые мясные, рыбные, мучные, овощные и другие полуфабрикаты, и сняли ограничения по использованию хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов.

«В школьных буфетах предусматривается возможность установки вендинговых автоматов с едой и напитками, разрешенными детям, преимущественно белорусских производителей», — добавили в правительстве.

Также с 1 сентября норму расходов на питание увеличат на 5%. В последующие годы эта цифра будет автоматически расти с учетом изменения цен на продукты.

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