В школах Беларуси появятся вендинговые автоматы
- 5.08.2026, 22:09
С едой и напитками.
С 1 сентября поменяется система питания в школьных столовых. Соответствующее постановление 5 августа подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщила пресс-служба правительства.
При одноразовом питании в школах вводится единый формат приема пищи: для первой смены — второй завтрак, для второй смены — полдник. В него войдут три блюда: салат, горячее и напиток.
«Учащиеся будут разделены на три группы по классам — 1−5, 6−8 и 9−11-е классы вместо двух возрастных групп 6−10 и 11−18 лет. Это обеспечит лучший учет физиологических потребностей детей, связанных с их возрастом», — отметили в правительстве.
Перечень продуктов для школьного питания расширили, включив в него готовые мясные, рыбные, мучные, овощные и другие полуфабрикаты, и сняли ограничения по использованию хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов.
«В школьных буфетах предусматривается возможность установки вендинговых автоматов с едой и напитками, разрешенными детям, преимущественно белорусских производителей», — добавили в правительстве.
Также с 1 сентября норму расходов на питание увеличат на 5%. В последующие годы эта цифра будет автоматически расти с учетом изменения цен на продукты.