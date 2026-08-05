В Литве обнаружили третий туннель из Беларуси 5.08.2026, 22:26

Литовские пограничники обнаружили уже третий тоннель, ведущий из Беларуси

Фото: Служба охраны госграницы Литвы

Фотофакт.

Еще один подземный тоннель обнаружили на литовско-белорусской границе. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.

Тоннель располагался возле деревни Латежерис, которая находится в 10 км от Друскининкай. Лаз был проложен под забором на глубине около 1,5 метра. Подземный проход был укреплен бревнами и досками. Он тянулся примерно на четыре метра от линии государственной границы с территории Беларуси вглубь территории Литвы. После обследования тоннеля выяснилось, что со стороны Беларуси вход был закрыт маскировочной тканью.

Литовские пограничники обнаружили уже третий тоннель, ведущий из Беларуси

Фото: Служба охраны госграницы Литвы

«Как и в предыдущих случаях, строительство тоннеля еще не было завершено. Выхода за физическим пограничным заграждением не было, поэтому через этот подземный проход нелегальные мигранты или другие лица не могли попасть на территорию Литвы. После проведения необходимых процессуальных действий предполагаемый тоннель был засыпан землей», — добавили пограничники.

По факту незаконного пересечения государственной границы начато досудебное расследование. За такое преступление законом предусмотрены штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

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