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Залужный объяснил резонансное заявление о членстве Украины в НАТО

  • 5.08.2026, 22:13
Залужный объяснил резонансное заявление о членстве Украины в НАТО
Валерий Залужный
Фото: Reuters

Экс-главком ВСУ заверил, что является сторонником Альянса.

Бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный назвал себя сторонником НАТО, однако призвал военный блок адаптироваться к современным угрозам. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью расписал всю реформу и изменения почти в 37 законодательных актов по переводу Украины в системе управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нашел столько врагов, что вы даже представить не можете. Я - за НАТО», — сказал Залужный.

При этом он заметил, что «к НАТО возникает много вопросов как к блоку, который охранял старый мир». Он указал, что Североатлантический альянс доктринально находится в конце Второй мировой войны, в то время как Украина технологически ушла вперед. По его словам, конфликт с Россией вывел ВСУ «совсем на другой уровень», и теперь у НАТО нет выхода, кроме как переходить на новые стандарты.

«Украина сражается с Россией, не будучи в НАТО. Пусть в НАТО скажут честно, готовы ли они воевать с Россией без опыта Украины?», — сказал Залужный.

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