Собянин предрек крах России 5 5.08.2026, 15:38

4,448

Сергей Собянин

В случае перехода на «военную экономику».

Перевод российской экономики на военные рельсы будет равносилен «убийству» страны, заявил в интервью ТАСС в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, предложения о введении «военной экономики», которые звучат несколько лет, а накануне были снова озвучены депутатом Госдумы Андреем Колесником, являются «никчемными».

«Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику — это убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война», — сказал Собянин.

Слухи о возможном переходе к мобилизационной экономике с введением дополнительных ограничений для граждан и бизнеса вновь усилились весной, когда неожиданно из публичного поля пропала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пишет The Moscow Times.

Она пропустила Петербургский международный экономический форум и, как утверждали источники «МО», предложила уйти в отставку из-за якобы имеющихся планов ввести в стране военное положение, закрыть границы и усилить госконтроль за экономикой.

Тогда же появились слухи об отставке премьера Михаила Мишустина, что стало прямым отражением «нервозности элит вокруг состояния экономики», писал политолог Илья Гращенков: возник страх о смене правительства с мандатом на новую экономическую систему — условный Госплан, экономику военного заказа, ручное распределение ресурсов и приоритет промышленной мобилизации.

Экономическая мобилизация при этом может сопровождаться военной — то есть возобновлением принудительного призыва россиян на фронт, писали эксперты Института изучения войны (ISW) и Международного института стратегических исследований (IISS). О возможной мобилизации осенью, после думских выборов, сообщали источники The Washington Post и The Wall Street Journal среди европейских и американских чиновников, а также собеседники «Важных историй» и «Верстки», близкие к крупным компаниям и руководству регионов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com