19FortyFive: Дроны летят на Москву 3 5.08.2026, 12:46

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Украина превращает Россию в одну большую мишень.

Украина расширяет кампанию дальнобойных ударов по территории России, делая ставку не только на военные объекты, но и на крупнейшую логистическую инфраструктуру страны. Новая серия атак затронула промышленную зону под Москвой и несколько складских комплексов, два из которых принадлежат крупнейшему российскому маркетплейсу Wildberries, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

По данным западных СМИ, один из ударов пришелся по промышленной зоне Новоселки в Подмосковье, еще два — по складам Wildberries в Красном Бору и Эммаусе. В результате атак погибли пять человек, еще десять получили ранения. Накануне аналогичная серия ударов, как сообщается, унесла жизни семи человек.

Украина рассматривает Wildberries не просто как крупнейшую торговую площадку страны, а как «ключевой логистический узел для передачи компонентов, используемых при производстве беспилотников». В Киеве также называют эти атаки ответом на российские удары по украинской почтовой компании «Нова Пошта».

При этом Wildberries официально не поставляет вооружение российским государственным структурам, однако на платформе продаются товары двойного назначения, которые могут дорабатываться для военных нужд.

Aтаки открыли для Киева «новую точку давления на Москву». Маркетплейс играет важную роль в российской экономике: через него работают десятки тысяч компаний, а его оборот оценивается более чем в 70 млрд фунтов в год. Компания также считается одним из крупнейших работодателей страны. «Одна из целей кампании — послать недвусмысленный сигнал дружественным Кремлю олигархам, показав, что даже крупнейший бизнес не защищен от последствий войны», — говорится в материале.

Последствия уже выходят за пределы России. Белорусский союз предпринимателей заявил, что более 22 тысяч компаний республики продают товары через Wildberries, и призвал власти совместно с бизнесом искать решение проблемы, предупреждая о серьезных рисках для экономики Беларуси.

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