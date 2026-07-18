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Украинские беспилотники массово атаковали Московскую область

  • 18.07.2026, 8:12
  • 3,754
Украинские беспилотники массово атаковали Московскую область

Поражены НПЗ и склады Wildberries.

Этой ночью дроны атаковали Московскую область сразу в нескольких местах. Сообщается о поражении складов и НПЗ.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Атаки на разные города Московской области продолжалась всю ночь. Также была информация о взрывах в Твери и Владимире.

Однако самые яркие кадры подарил город Электросталь. Там поражены логистические сооружения складов Wildberries.

Судя по апокалиптическим кадрам от «местных корреспондентов», город вскоре накроет мощное облако дыма. Сообщается о пожарах и разрушениях складских помещений.

Также на кадрах зафиксирован пролет «неизвестного дрона».

Кроме электростали под атаку попала нефтебаза в подмосковном Ногинске. Это нефтебаза класса IIIа, количество резервуаров – 24 шт., объем резервуарного парка – 11 500 м³.

Однако там есть Ногинский завод топливной аппаратуры, так что данные еще уточняются.

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