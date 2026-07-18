Украинские беспилотники массово атаковали Московскую область
- 18.07.2026, 8:12
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Поражены НПЗ и склады Wildberries.
Этой ночью дроны атаковали Московскую область сразу в нескольких местах. Сообщается о поражении складов и НПЗ.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Атаки на разные города Московской области продолжалась всю ночь. Также была информация о взрывах в Твери и Владимире.
Однако самые яркие кадры подарил город Электросталь. Там поражены логистические сооружения складов Wildberries.
Судя по апокалиптическим кадрам от «местных корреспондентов», город вскоре накроет мощное облако дыма. Сообщается о пожарах и разрушениях складских помещений.
Также на кадрах зафиксирован пролет «неизвестного дрона».
Кроме электростали под атаку попала нефтебаза в подмосковном Ногинске. Это нефтебаза класса IIIа, количество резервуаров – 24 шт., объем резервуарного парка – 11 500 м³.
Однако там есть Ногинский завод топливной аппаратуры, так что данные еще уточняются.