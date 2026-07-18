Украинские беспилотники массово атаковали Московскую область 18.07.2026, 8:12

3,754

Поражены НПЗ и склады Wildberries.

Этой ночью дроны атаковали Московскую область сразу в нескольких местах. Сообщается о поражении складов и НПЗ.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Атаки на разные города Московской области продолжалась всю ночь. Также была информация о взрывах в Твери и Владимире.

Однако самые яркие кадры подарил город Электросталь. Там поражены логистические сооружения складов Wildberries.

Судя по апокалиптическим кадрам от «местных корреспондентов», город вскоре накроет мощное облако дыма. Сообщается о пожарах и разрушениях складских помещений.

Также на кадрах зафиксирован пролет «неизвестного дрона».

Кроме электростали под атаку попала нефтебаза в подмосковном Ногинске. Это нефтебаза класса IIIа, количество резервуаров – 24 шт., объем резервуарного парка – 11 500 м³.

Однако там есть Ногинский завод топливной аппаратуры, так что данные еще уточняются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com