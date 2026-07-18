Бунт узбеков в Беларуси: власти такого не ожидали Александр Класковский

18.07.2026, 8:14

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Гасить скандал решили комбинированным путем.

Едва прилетев в Беларусь, узбекские гастарбайтеры записали видео, в котором выразили недовольство условиями приема. Белорусские власти принялись в меру своего умения гасить эту вспышку. Но им не под силу решить системные проблемы, которые в принципе ставят под вопрос эффективность привлечения трудовых мигрантов.

9 июля на переговорах в Минске Александр Лукашенко агитировал президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, чтобы его соотечественники семьями приезжали работать в Беларусь: «У нас узбеков любят…» и т.п.

В тот же день правительства двух стран подписали соглашение об «организованном наборе и трудоустройстве» граждан Узбекистана для «осуществления временной трудовой деятельности в Беларуси».

14 июля Лукашенко уже конкретно обсуждал тему «на земле» — в Витебской области — с хокимом Андижанской области Шухратбеком Абдурахмановым. Из этого перенаселенного узбекского региона на Витебщину намечено перебросить 5 тыс. гастарбайтеров. 255 уже прилетело.

Гостям частично уступили. Но и кое-что разъяснили

И вот именно эти люди, столкнувшись с белорусскими реалиями, сразу же взбунтовались.

В своем видео, адресованном хокиму, они жаловались, что заселили их в страшноватую общагу, зарплата оказалась ниже обещанной, за жилье и питание придется платить самим. После чего, мол, на руках останутся такие жалкие гроши, что лететь ради этого за тридевять земель не имело никакого смысла. Так что лучше-де верните нас домой.

Такой строптивости от работяг из страны с жестким авторитарным режимом белорусские власти, дубинками насадившие безропотность в своем государстве, явно не ожидали.

К тому же запахло вторым траблом после неудачной попытки привлечь рабочую силу из Пакистана.

Гасить скандал решили комбинированным путем. С одной стороны, недовольным вроде как пообещали повысить зарплату, кормить и давать кров бесплатно. На утрясание проблемы бросили цивильных топ-чиновников — Наталью Кочанову, Игоря Сергеенко, поехавших соответственно в Новополоцк и Глубокский район.

С другой стороны, в дело активно включился глава МВД Иван Кубраков со своими «красавцами».

На специальном совещании в УВД Витебского облисполкома министр заявил: «Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта».

Конечно, вести «разъяснительную работу» такими же методами, как в отношении участников массовых протестов 2020-го, то есть битьем и пытками, в случае с приглашенными иностранцами все-таки негоже: пахнет международным скандалом.

Однако некое психологическое воздействие наверняка имело место. Во всяком случае, уже 16 июля новоприбывшие записали видео в совершенно иной тональности: все окей, никаких нареканий.

Не все проблемы нации решаются на уровне откорма бычков

Вероятно, местные начальники, принимавшие первые группы узбеков, предполагали, что те смирятся с условиями похуже контрактных: чай, публика не изнеженная и наверняка не привыкшая особо качать права на родине. Но гости оказались смелее, чем думалось.

И местные деятели, наверняка боясь гнева Лукашенко, который уже расписал Мирзиёеву райские блага для его подданных, были вынуждены пойти на уступки. Узбеки утверждают, что вместо 500 долларов им обещано платить по 700 (впрочем, изначально шла речь о 900–1000).

Но далеко не все белорусские сельчане зарабатывают и по 500. Если прибывающим мигрантам станут за ту же работу отстегивать в полтора-два раза больше, чем местным, это может породить недовольство уже среди своих. К тому же успех этого бунта — в понятиях властей — дурной пример для белорусов.

И потом, все ли организации, особенно убыточные, выдержат такой уровень зарплат?

Здесь вопрос упирается уже в специфику экономической модели. В частности, Лукашенко четвертый десяток лет «поднимает село», да все никак не поднимет, поскольку продолжает мыслить в духе директора совхоза 80-х годов прошлого века.

Даже в России заработки выше, чем в Беларуси. И узбеку предпочтительнее податься туда. Или в Казахстан, Турцию. Да и страны ЕС начинают интересоваться узбекскими гастарбайтерами.

Так что залатать с их помощью дыры на белорусском рынке труда будет проблематично. К тому же речь идет в основном о нишах для работников не самой высокой квалификации.

Между тем из Беларуси уехали и продолжают уезжать — кто по политическим, кто по экономическим причинам (а то и по их совокупности) — как правило, люди мозговитые, предприимчивые, инициативные, владеющие высокими компетенциями в передовых сферах производства, иных областях.

Уезжает молодежь, которая могла бы приносить пользу родине, заодно решая демографическую проблему. А также творческая элита, которая бычков не откармливает, но поддерживает дух нации.

Да, власти пытаются снизить остроту кадровых проблем, но это напоминает паллиативное лечение: можно смягчить симптомы, однако причины болезни не устраняются.

Потому что корень зла — в специфике системы, за которую Лукашенко продолжает цепко держаться.

Александр Класковский, «Позiрк»

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