Банки Беларуси вводят изменения по карточкам 18.07.2026, 8:58

Рассказываем о новшествах.

Некоторые банки ввели новшества по карточкам. «Зеркало» рассказывает о новшествах.

«БСБ Банк» совместно с Mastercard запустил технологию мгновенной привязки карт к сервису Swoo Pay. Также этот банк объявил, что у него с 22 июля появится новое приложение привилегий для держателей премиальных карт Mastercard. Оно называется Mastercard Travel Pass (MTP).

Также «БСБ Банк» с 13 июля ввел изменения по картам Visa CryptoCourse — стало доступно их пополнение через ЕРИП. «Выписки по банковским счетам будут предоставляться бесплатно. Плата за изготовление справки по счету на фирменном бланке составит пять рублей», — уточнили в финучреждении. Но с некоторых клиентов этот сбор не будет браться. К примеру, с ветеранов Великой Отечественной войны, а также по счетам, к которым выпущены карты Visa Platinum, Visa Infinite и Mastercard World Black Edition.

У «Паритетбанка» появились новые партнеры по #КОМБОкарте.

У «Банка БелВЭБ» с 15 июля появился лимит на пополнение карточек банка через терминалы «Белпочта» — не больше двух операций в сутки, а общая сумма операций в сутки не более 1000 рублей. «Пополнение карточек банка без ограничений сохраняется в сервисных офисах и, с учетом технических особенностей оборудования, в банкоматах банка», — уточнили в «Банке БелВЭБ».

«Технобанк» с 1 июля приостановил прием российских рублей от физлиц для отправки переводов. «Для оформления платежей будет осуществляться прием беларусских рублей с конверсией в российские рубли внутри системы „Юнистрим“ по курсу системы, — сообщило финучреждение. — Также при переводе средств из системы „Юнистрим“ на банковскую карту зачисление будет доступно только на карточки платежной системы „Мир“».

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