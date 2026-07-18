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Украинские дроны поразили еще 13 судов «теневого флота» РФ

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  • 18.07.2026, 9:13
Украинские дроны поразили еще 13 судов «теневого флота» РФ

Корабли атаковали в Черном и Азовском морях.

Украинские дроны в ночь на 18 июля в очередной раз атаковали «теневой флот» России в Черном и Азовском морях. На этот раз поражено еще 13 судов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди.

Поражены 8 сухогрузов, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир и 2 плавучих крана.

Всего за 13 суток операции «МоЛоЧКа» украинские дроны атаковали 172 российских судна:

118 единиц в Азовском море;

54 единиц в Черном море.

«Цель неизменна: остановка логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций. Каждое самоходное плавсредство будем превращать в дрейфующую морем баржу, слепую и глухую; не цель пятнами нефти опорожнить водную акваторию, поэтому никаких пробоин», - отметил "Мадяр".

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