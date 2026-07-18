Крупный пожар на складе Wildberries в Электростали видно из столицы РФ 1 18.07.2026, 9:48

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Дым накрывает Москву.

Крупный пожар в Московской области, в городе Электросталь, оказался таких масштабов, что его хорошо видно из столицы РФ.

В Сети уже появились кадры, подтверждающие это, пишет Dialog.UA.

В частности жители Москвы публикуют фото и видео, на которых виден огромный столб густого черного дыма. Причем такой «шлейф» от пожара растянулся на километры и уже добрался до столицы РФ.

Пожар произошел на крупнейшем в России хабе маркетплейса Wildberries площадью 250 тыс. кв. На объекте хранились товары военного назначения, сам маркетплейс оказывал поддержку армии оккупантов. Вероятно, пожар на складе в Электростали возник в результате работы российской ПВО. На это указывает комплекс факторов.

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