Крупный пожар на складе Wildberries в Электростали видно из столицы РФ

Крупный пожар на складе Wildberries в Электростали видно из столицы РФ1
- 18.07.2026, 9:48
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Дым накрывает Москву.
Крупный пожар в Московской области, в городе Электросталь, оказался таких масштабов, что его хорошо видно из столицы РФ.
В Сети уже появились кадры, подтверждающие это, пишет Dialog.UA.
В частности жители Москвы публикуют фото и видео, на которых виден огромный столб густого черного дыма. Причем такой «шлейф» от пожара растянулся на километры и уже добрался до столицы РФ.
Пожар произошел на крупнейшем в России хабе маркетплейса Wildberries площадью 250 тыс. кв. На объекте хранились товары военного назначения, сам маркетплейс оказывал поддержку армии оккупантов. Вероятно, пожар на складе в Электростали возник в результате работы российской ПВО. На это указывает комплекс факторов.