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РПЦ утвердила молитву в защиту Крыма

  • 18.07.2026, 10:16
РПЦ утвердила молитву в защиту Крыма

В ней говорится о победе над «видимым и невидимым противником».

Синод Русской православной церкви утвердил текст молитвы, в которой Господа и святых просят о защите Крыма, победе над противником и помощи российской армии, пишет «Новая газета Европа».

Речь идет о молитве Собору Крымских святых. В ней Господа просят даровать победу над «видимым и невидимым супостатом», а Богородицу — укрепить в Крыму «православное жительство» и подать «с Небес победу».

Святого Феодора Ушакова в молитве называют «предводителем мирного населения, заступником российского флота и Севастополя» и призывают на помощь.

Для России просят «от нашествия иноплеменных и междоусобной брани ограждение», армии — «в защите Отечества нашего преуспеяние», а всем православным христианам — «в духовной борьбе помощь».

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