РПЦ утвердила молитву в защиту Крыма
- 18.07.2026, 10:16
В ней говорится о победе над «видимым и невидимым противником».
Синод Русской православной церкви утвердил текст молитвы, в которой Господа и святых просят о защите Крыма, победе над противником и помощи российской армии, пишет «Новая газета Европа».
Речь идет о молитве Собору Крымских святых. В ней Господа просят даровать победу над «видимым и невидимым супостатом», а Богородицу — укрепить в Крыму «православное жительство» и подать «с Небес победу».
Святого Феодора Ушакова в молитве называют «предводителем мирного населения, заступником российского флота и Севастополя» и призывают на помощь.
Для России просят «от нашествия иноплеменных и междоусобной брани ограждение», армии — «в защите Отечества нашего преуспеяние», а всем православным христианам — «в духовной борьбе помощь».