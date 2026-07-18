закрыть
18 июля 2026, суббота, 11:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Оплаченный кровью опыт Украины становится оружием для партнеров

  • 18.07.2026, 10:45
Оплаченный кровью опыт Украины становится оружием для партнеров

Взамен Киев рассчитывает получить дополнительное вооружение.

После нескольких лет масштабного противостояния с российскими беспилотниками Украина начала передавать союзникам собственные разработки и боевой опыт, накопленные на передовой. Киев предлагает партнерам оборудование, консультации и совместное производство систем защиты от БПЛА, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне роста угроз со стороны беспилотников в разных регионах мира — включая атаки на Израиль, страны Персидского залива и американские силы — Украина заключила долгосрочные соглашения с Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ. Также достигнуты договоренности с Литвой, Эстонией и Латвией о сотрудничестве, включая создание совместного производства у границы с Россией.

Взамен Киев рассчитывает получить дополнительные поставки вооружений и финансовую поддержку, в том числе доступ к дефицитным системам Patriot.

Украинский подход к борьбе с дронами строится на сочетании нескольких элементов: раннего обнаружения целей, радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп, авиации и специальных дронов-перехватчиков. По данным издания, такие решения разрабатывают более 100 компаний, которые постоянно меняют тактику в зависимости от ситуации на поле боя.

«Одним из новых направлений стали системы с искусственным интеллектом. Украинская компания UFORCE развивает турель Khyzhak, предназначенную для борьбы с опасными FPV-дронами с оптоволоконным управлением», пишет газета. Сейчас система работает с участием оператора, но в будущем должна закрыть одну из самых сложных зон поражения на фронте.

«Война дронов меняется настолько быстро, что вчерашние решения уже не работают», — пишут авторы материала.

Украина убеждает партнеров создавать гибкие производства и ускорять разработку новых технологий. По мнению экспертов, именно способность быстро адаптироваться стала одним из главных преимуществ Киева в современной войне беспилотников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин