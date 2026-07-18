Оплаченный кровью опыт Украины становится оружием для партнеров 18.07.2026, 10:45

Взамен Киев рассчитывает получить дополнительное вооружение.

После нескольких лет масштабного противостояния с российскими беспилотниками Украина начала передавать союзникам собственные разработки и боевой опыт, накопленные на передовой. Киев предлагает партнерам оборудование, консультации и совместное производство систем защиты от БПЛА, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне роста угроз со стороны беспилотников в разных регионах мира — включая атаки на Израиль, страны Персидского залива и американские силы — Украина заключила долгосрочные соглашения с Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ. Также достигнуты договоренности с Литвой, Эстонией и Латвией о сотрудничестве, включая создание совместного производства у границы с Россией.

Взамен Киев рассчитывает получить дополнительные поставки вооружений и финансовую поддержку, в том числе доступ к дефицитным системам Patriot.

Украинский подход к борьбе с дронами строится на сочетании нескольких элементов: раннего обнаружения целей, радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп, авиации и специальных дронов-перехватчиков. По данным издания, такие решения разрабатывают более 100 компаний, которые постоянно меняют тактику в зависимости от ситуации на поле боя.

«Одним из новых направлений стали системы с искусственным интеллектом. Украинская компания UFORCE развивает турель Khyzhak, предназначенную для борьбы с опасными FPV-дронами с оптоволоконным управлением», пишет газета. Сейчас система работает с участием оператора, но в будущем должна закрыть одну из самых сложных зон поражения на фронте.

«Война дронов меняется настолько быстро, что вчерашние решения уже не работают», — пишут авторы материала.

Украина убеждает партнеров создавать гибкие производства и ускорять разработку новых технологий. По мнению экспертов, именно способность быстро адаптироваться стала одним из главных преимуществ Киева в современной войне беспилотников.

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