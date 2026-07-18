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Bloomberg: Динозавры стали для миллиардеров гламурным активом

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  • 18.07.2026, 11:26
Bloomberg: Динозавры стали для миллиардеров гламурным активом

Сверхбогатые люди стремятся заработать на рынке ископаемых.

Скелеты динозавров пользуются спросом у сверхбогатых людей. Они представляют собой смесь гламура и «первобытной привлекательности» для богачей, пишет Bloomberg.

«Он может проглотить вас за один раз. Это просто удивительное создание. Это лучший трофей, который только можно себе представить», — рассказал миллиардер Дэн О'Дауд, купивший скелет тираннозавра Самсона за $600 тыс.

За два года до аукциона, на котором продавался первый скелет тираннозавра Шена, первого динозавра, проданного на азиатском рынке, аукционный дом Christie's продал тираннозавра по кличке Стэн за $31,8 млн, а спустя два года финансист Кен Гриффин потратил $44,6 млн на стегозавра по кличке Апекс. В торгах принимали участие Леонардо Ди Каприо, Николас Кейдж и другие знаменитости.

Bloomberg отмечает, что ценность динозавра, как и ценность картины или скульптуры, определяется сочетанием происхождения, желания и подлинности. До продажи Шена специалисты по динозаврам были уверены, что он является копией Стэна, указывали на то, что он не может стоить $15 млн.

В материале говорится, что в последние несколько десятков лет интерес богатых инвесторов к рынку ископаемых значительно вырос. Многие стремятся заработать на данном рынке, который остается в значительной степени нерегулируемым, в то время как университеты и музеи «часто остаются за бортом».

По мере развития рынка ископаемых люди пришли к различным способам придания ценности найденным останкам динозавров. Хищники ценятся сильнее травоядных, поскольку их останки находят в сохранности реже. Также учитывается качество окаменелой кости и повреждения. Тем не менее важнейшей ценностью является процент найденных костей динозавра.

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