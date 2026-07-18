Школьник о работе в «Оршанском лесхозе»: Рабский труд за копейки 16 18.07.2026, 12:21

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Парень рассчитывал заработать 1000 рублей зарплаты, а получил 119.

На низкую заработную плату в «Оршанском лесхозе» пожаловался пользователь соцсети Threads. По его словам, при трудоустройстве ему обещали «в районе 1000 рублей», а по факту после трех недель работы он «за свой тяжелый труд» получил 119 рублей. В комментариях под постом пресс-служба Министерства лесного хозяйства и продовольствия пообещала разобраться в ситуации, передает «Зеркало».

Автор публикации отметил, что в неприятную ситуацию попал он сам и «группа ребят (ученики 8−9-х классов)», которые устроились на подработку в государственное лесохозяйственное учреждение (ГЛХУ) «Оршанский лесхоз».

«Изначально представители лесхоза обещали нам золотые горы — зарплату в районе 1000 белорусских рублей. Но когда дошло дело до подписания документов, в договоре уже фигурировала совсем другая сумма — 339 рублей за участок».

Задача работников заключалась в прополке грядок с молодыми елками. Как отметил автор поста, даже при четырехчасовом рабочем дне условия были «адски» тяжелыми. Ребята работали в жару «на самом солнцепеке», «ели были сильно заросшими», а «сорняки вырывались с огромным трудом».

Кроме того, автор пожаловался на «нарушение питьевого режима», отметив, что «в один из самых жарких дней» работникам «выделили ничтожно мало воды», а «под конец смены пить было нечего».

Пользователь Threads добавил, что «когда пришло время расчета, начался полный хаос». В частности, некоторые работники так и не поняли логику определения итоговой суммы получки. По словам автора поста, «те ребята, которые сделали меньше работы, получили больше тех, кто работал больше».

«За свой тяжелый труд на жаре я получил всего 119 белорусских рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые хотели честно заработать летом. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы получить внятные объяснения от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам. Работали три недели».

Публикация в Threads собрала более 69 тысяч просмотров и свыше 290 комментариев. Один из пользователей обратил внимание, что школьники работали на сдельной основе, поэтому их заработок зависел не от отработанного времени, а от объема выполненных работ.

Ряд пользователей, сославшись на опыт своих родственников, заявили, что претензий к зарплате в лесхозах у них никогда не было.

«Мой племянник работает в лесхозе с 8-го класса, сейчас 10-й закончил и опять пошел работать на каникулах. Ни разу не было подставы. Платят всегда хорошо, поэтому каждый год очередь из ребят собирается. И это лето не исключение. Ерунду что-то вы пишете. Если месяц отработали, то и оплата будет норм», — написал georgiy.1110435.

«Странная ситуация. В договоре скорее всего прописаны объем работы и оплата за нее. Мой сын в прошлом году в лесхозе подрабатывал в студотряде — очень хорошо заплатили», — подключилась к обсуждению ekaterinakolodynskaia.

«Не может быть такого. Племянник работал тоже в питомнике при лесхозе и получил за десять дней работы не 1000 конечно, но вполне нормальную сумму. Почитайте договор и посмотрите, что там написано по оплате», — заявила natasha22melnikovs.

К дискуссии в том числе подключился официальный аккаунт Минсельхозпрода.

«Добрый день. Мы разберемся обязательно в ситуации», — уведомила автора поста пресс-служба ведомства.

При этом в Минсельхозпроде призвали комментаторов не спешить с выводами:

«Как минимум уже нелогично, что человек подписал договор на 400 рублей, но ждал зарплаты в 1000. Посмотрим фактически отработанное время, объем выполненных работ и условия договора. Если это ошибка бухгалтера, человек обязательно понесет ответственность», — заверили в ведомстве.

А как по закону

Оплата труда несовершеннолетних работников при сокращенном графике производится в таком же размере, как оплата труда работников соответствующих категорий при полном рабочем дне, пишет Минтруда.

Труд работников моложе восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по сдельным расценкам, установленным для взрослых работников, с доплатой по тарифной ставке (тарифному окладу), окладу за время, на которое продолжительность их ежедневной работы сокращается по сравнению с продолжительностью ежедневной работы взрослых работников.

Оплата труда учащихся, получающих общее среднее образование, специальное образование на уровне общего среднего образования, профессионально-техническое и среднее специальное образование, работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Нанимателями могут устанавливаться учащимся доплаты к заработной плате.

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