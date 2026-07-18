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Войска РФ атаковали локомотив и пассажирские вагоны поезда в Запорожской области

  • 18.07.2026, 13:19
Войска РФ атаковали локомотив и пассажирские вагоны поезда в Запорожской области
Последствия российского удара по поезду в Запорожской области, 18 июля 2026 года
Фото: Николай Калашник / Telegram

Фото.

Войска России в субботу, 18 июля, нанесли двойной целенаправленный удар по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожской области, сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Все пассажиры и сотрудники Укрзализныци были оперативно эвакуированы, поэтому пострадавших нет.

«Россия сознательно продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, пытаясь запугать людей и нарушить работу транспортной системы», — отметил Калашник.

В Сети пишут, что российские оккупанты, вероятно, нанесли удар по поезду Киев — Запорожье.

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