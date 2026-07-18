В Москве арестовали главу ЧВК «Паладин» Закревского 1 18.07.2026, 14:22

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Григорий Закревский

фото: rumafia.news

Он критиковал власти РФ.

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Григория Закревского, он — «основатель ЧВК «Паладин»», передает ТАСС. В картотеке Замоскворецкого суда указано, что Закревскому Г.К. вменяется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — публичные призывы или оправдание терроризма.

ТАСС сообщает, что Григорий Закревский ранее заявлял о работе ЧВК «Паладин» в разных странах с конца 2010-х годов. Он говорил, что в компании работают более 250 человек, добавляет агентство.

«Осторожно, новости» пишут, что «мужчина позиционировал себя как эксперта по Ближнему Востоку и обещал выплачивать российским солдатам до 500 тысяч рублей за убийство иностранных бойцов ВСУ».

Telegram-канал отмечает, что Григорий Закревский с самого начала поддерживал «СВО», но высказывался за интенсификацию боевых действий, а позднее начал выступать с критикой властей России.

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