Рэпер Дрейк поставил $1,5 млн на матч Испания — Аргентина

Рэпер Дрейк поставил $1,5 млн на матч Испания — Аргентина1
- 18.07.2026, 13:48
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Музыкант известен тем, что его прогнозы часто не сбываются.
Канадский рэпер Дрейк сделал прогноз на финал чемпионата мира 2026 года, который состоится 19 июля.
Музыкант поставил 1,5 млн долларов на победу сборной Аргентины над Испанией в основное время. Возможный выигрыш составляет 5 миллионов 175 тысяч долларов.
Интересно, что Дрейк также известен тем, что его прогнозы часто не сбываются. Недавно рэпер проиграл миллион долларов, поставив на Макгрегора в бою против Макса Холлоуэя.
До этого Дрейк «обеднел» на 200 тысяч долларов, поставив на поражение Джошуа от блогера Джейка Пола.
Финал чемпионата мира 2026 года начнется 19 июля в 22:00 по минскому времени.