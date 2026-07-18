Не в деньгах счастье: матч за третье место дороже финала ЧМ по стоимости футболистов 18.07.2026, 13:16

За звание чемпионов мира поборются испанцы и аргентинцы.

Впервые с 1990 года медали чемпионата мира по футболу оспорят бывшие триумфаторы мундиалей. Сборные Аргентины и Испании в очном споре выявят сильнейшего на планете, а команды Франции и Англии — определят судьбу бронзовых наград, пишет «Прессбол».

Примечательно, что сейчас весь квартет занимает верхние строчки рейтинга ФИФА. И, определенно, сохранит доминирующие позиции до следующего обновления. В общем, по всем параметрам в турнирной гонке остались лучшие из лучших. И это подтверждает рыночная стоимость их составов.

Согласно данным авторитетного немецкого ресурса Transfermarkt, 104 футболиста из заявок участников битв за драгметаллы планетарного футбольного форума стоят в общей сложности 5 миллиардов 594 миллиона долларов.

Удивительно, но цена в данном случае не значит качество. Дело в том, что матч за третье место стоит в денежном эквиваленте участников куда дороже главного поединка четырехлетия.

Футболисты сборных Франции и Англии оцениваются суммарно в 3 миллиарда 281,1 миллион долларов, в то время как аргентинцы и испанцы — в 2 миллиарда 313 миллионов. Как видим, разница весьма существенная — без малого миллиард!

То, что не в деньгах счастье и даже в не их количестве показывает совокупная стоимость ростеров сильнейшего квартета мундиаля:

Франция — 1 732,8 млн.

Англия — 1 548,3 млн.

Испания — 1 390,8 млн.

Аргентина — 922,2 млн.

Только у сборной Аргентины цифра не достигает миллиарда. Все остальные благополучно преодолели десятизначное число.

Если говорить о персоналиях, то в топ-14 самых дорогих футболистов решающих матчей мундиаля-2026 (больше 100 миллионов) наибольшее представительство у французов — 6. У англичан — 4, а у аргентинцев и испанцев — по 2.

1. Л.Ямаль (Испания) — 228 млн.

2. К.Мбаппе (Франция) — 205,2

3-4. М.Олисе (Франция), Педри (Испания) — по 171

5. Д.Биллингем (Англия) — 148,5

6. Д.Райс (Англия) — 137,1

7. Д.Дуэ (Франция) — 136,8

8. Б.Сака (Англия) — 125,7

9 Х.Альварес (Аргентина) — 114,2

10-11. У.Дембеле, В.Салиба (оба — Франция) — по 114

12-13. М.Роджерс (Англия), Э.Фернандес (Аргентина) — по 102,8

14. Р.Черки (Франция) — 102,6.

Отметим, что в двух оставшихся поединках мы увидим четырех из пяти самых дорогостоящих мастеров футбола современности. Для полного счастья не хватает лишь третьего в списке норвежца Эрлинга Холланда (200 млн.).

В свете вышеизложенного, многие зададутся логичным вопросом: а Месси? На каком свете среди всех этих миллионеров находится главный кандидат на звание MVP мундиаля, за семь матчей настрелявший 12 (8+4) результативных баллов?

Ответ, возможно, удивит: капитан «альбиселесте» среди всех участников финала и сражения за бронзу занимает 86-е место из 104! Трансферная стоимость Лео равна всего 17,1 млн. Для сравнения, в заявочном списке нынешней сборной Испании с такой ценой футболист занял бы 24-е место из 26, упредив лишь центрального защитника «Атлетика» Лапорту и форварда «Сельта» Иглесиаса. Обоим также перевалило за «тридцатник».

Впрочем, удивляться здесь как раз нечему. Месси исполнилось 39 лет — не самое лучшее вложение капитала в проекции на долгосрочные проекты. К слову, разница в стоимости ростеров как раз объясняется средним возрастом. Испанцы здесь самые молодые — 26,9, следом располагаются французы (27,1), англичане (27,4), а замыкают квартет возрастные аргентинцы (29,2).

Впрочем, футболу, как показывает на нынешнем планетарными первенстве Месси, все возрасты покорны, а истинная ценность того или иного участника турнира определяется его вкладам в успех своей сборной. Ведь самые продуктивные на ЧМ-2026 в рядах «красной фурии» парни с именем Микель — Мерино (2 гола в плей-офф) и Оярсабаль (5 мячей на турнире) — всего-то 20-й и 21-й в команде соответственно!

СТОИМОСТЬ ФИНАЛИСТОВ ЧМ-2026 (в миллионах долларов):

ИСПАНИЯ (1 млрд. 390,8 млн.)

Ямаль — 228, Педри — 171, Кубарси — 91,2, Субименди — 85,5, Дани Ольмо — 68,4, Кукурелья, Родри, Ферран Торрес — по 57, Хоан Гарсия — 51,3, Баэна — 45,6, Нико Уильямс, Эрик Гарсия — по 45,6, Пубиль, Порро — по 39,9, Гави, Виктор Муньос, Райа, Пино, Фабиан Руис — по 34,2, Мерино, Оярсабаль — по 28,5, Симон — 25,1, Гримальдо, Маркос Льоренте — 22,8, Лапорте — 9,1, Борха Иглесиас —3,2.

АРГЕНТИНА (922,2 млн.)

Хулиан Альварес— 114,2, Энсо Фернандес — 102,8, Лаутаро Мартинес — 97,8, Нико Пас — 91,4, Алексис Мак Алистер — 79,9, Кристиан Ромеро — 51,4, Барко, Лисандро Мартинес, Джулиано Симеоне — по 45,7, Хосе Лопес, Эсекьель Паласиос, Сенеси — по 28,6, Нико Гонсалес — 25,1, Медина — 20,6, Тиаго Альмада, Молина, Месси — по 17,1, Де Пауль — 16, Эмилиано Мартинес — 13,7, Ло Сельсо — 9,1, Рульи — 6,9, Паредес — 5,7, Монтьель — 5,1, Тальяфико — 4,6, Муссо — 3,4, Отаменди — 1,1.

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